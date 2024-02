DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados robustos do emprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem depois de um relatório do emprego dos EUA bastante mais forte que o esperado de janeiro. As yields dos Treasurys a 10 anos subiram para mais de 4% face a 3,86% na quinta-feira. Os empregadores criaram 353.000 no mês passado, contra os 185.000 esperados pelos economistas sondados pelo The Wall Street Journal. A taxa de desemprego manteve-se nos 3,7%. Os fortes dados do emprego podem dar à Reserva Federal dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.