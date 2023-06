DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados robustos dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os dados económicos dos EUA surpreenderam novamente pelo lado bullish, impulsionando as já ascendentes yields dos Treasurys. A leitura final do PIB dos EUA para o primeiro trimestre foi de um crescimento de 2%, face à estimativa anterior de um ganho de 1,3%, superando as previsões. Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para 239.000, em vez de manterem o ritmo revisto da semana passada de 265.000, em linha com as previsõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.