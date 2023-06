DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após emprego dos EUA acelerar em maio

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem depois de os dados do emprego dos EUA terem ficado acima do esperado, o que também impulsiona as expectativas de uma subida das taxas de juro da Reserva Federal este mês. Foram criados 339.000 empregos em maio, bastante acima do consenso de 190.000 e uma aceleração face aos 294.000 revistos de abril. A taxa de desemprego, contudo, subiu para 3,7% face a 3,4%, acima do previsto. O crescimento dos salá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.