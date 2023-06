DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após encomendas de bens duradouros

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys estão a ser suportadas pelas encomendas de bens duradouros dos EUA acima do esperado. O aumento mensal de 1,7% impulsiona a perspetiva de taxas mais elevadas moderando ao mesmo tempo a perspetiva de recessão. A leitura foi mais forte do que o aumento de 1,2% de abril e superou as previsões de uma contração de 1%. As novas encomendas de bens duradouros sobem há três meses consecutivos. Excluindo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.