DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após Fed/Bowman falar em cortes de taxas

(DJ Bolsa)-- A venda dos Treasurys regressou, causando a subida das yields, num momento em que os mercados recuam nas apostas de um ritmo rápido de cortes das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA este ano. O deficit comercial dos EUA cai mais do que o esperado em novembro, descendo para $63,2 mil milhões face a $64,5 mil milhões em outubro, o que reduziu o ímpeto das yields. Na ferramenta FedWatch da CME, as probabilidades de um corte das ...