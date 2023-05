DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após forte relatório do emprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys prolongam os ganhos depois de os payrolls de abril dos EUA terem excedido as expectativas, uma indicação de que a Reserva Federal ainda poderá ter motivos para subir novamente as taxas em junho. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,450% e as congéneres a dois anos a 3,912%. A criação de emprego em abril superou as previsões com 253.000 empregos acrescentados, disse o Departamento do Trabalho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.