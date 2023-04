DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após retalho dos EUA abaixo do previsto

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem acentuadamente após as vendas a retalho dos EUA terem ficado abaixo do esperado. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,515% depois de pairarem em torno de 3,45% antes dos dados. As congéneres a dois anos sobem para 4,088% face a menos de 4%. As vendas em geral desceram 1% em março, depois de uma descida revista de 0,2% em fevereiro. Economistas consultados pelo WSJ esperavam uma queda de 0,5%. Exceto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.