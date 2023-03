DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com aumento das apostas de subida de 25pb

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem enquanto os mercados parecem mais convencidos de que a Fed vai aumentar as taxas na próxima semana em vez de fazer uma pausa. A nota a 10 anos atinge os 3,572%, face a um mínimo intradiário de 3,368%, e a nota a dois anos sobe para 4,191% face a 3,816%. A ferramenta FedWatch da CME coloca as probabilidades de uma subida de 25 pontos base na próxima semana nos 91%, face a 55% na quarta-feira. Os investidores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.