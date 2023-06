DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com construções iniciadas dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys invertem as quedas anteriores e sobem depois de os dados das construções iniciadas de casas dos EUA terem surpreendido em alta. A nota a 10 anos segue nos 3,770% e a nota a dois anos nos 4,743%. Os dados das construções iniciadas de maio atingiram os 1,6M, batendo as previsões de mais uma leitura perto dos 1,4M de abril, com a subida mensal a ser de 21,7%, face a 2,2% no mês anterior e comparando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.