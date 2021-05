DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com continuidade dos receios da inflação

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys aumentam, com a yield a 10 anos a chegar aos 1,645%, contra 1,639% na sexta-feira, depois de o índice de produção industiral do Empire State ter caído para uma leitura de 24,3 pontos em maio, contra 26,3 pontos em abril, quase em linha com um consenso de 24,8 pontos de uma sondagem WSJ. Embora a falta de surpresas possa trazer alguma tranquilidade, a Pantheon Macroeconomics observa que a tendência permanece ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

