DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com dados a mostrarem ritmo lento de abrandamento

(DJ Bolsa)-- A subida das obrigações abranda com os dados dos EUA a não conseguirem de todo apoiar as apostas de uma viragem rápida para o corte das taxas pela Fed. A inflação PCE subjacente de outubro ficou praticamente em linha com as expectativas em termos homólogos, abrandando ligeiramente para 3,5% face a 3,7% em setembro. O crescimento do consumo privado mensal também atingiu as previsões de uma sondagem do The Wall ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.