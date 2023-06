DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com dados do imobiliário

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys prolongam os ganhos com dados do imobiliário dos EUA mais fortes do que o esperado. Depois de os dados das encomendas de bens duradouros terem batido as expectativas, os preços das casas de 20 cidades em abril desceram 1,7% em termos homólogos, enquanto a previsão era de uma contração de 2,4%. Entretanto, as vendas de novas casas atingiram os 763.000, face a 680.000 revistos em abril e um consenso de 675.000. "Alé... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.