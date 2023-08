DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com dados laborais

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem após os dados dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego mais baixos do que o esperado na semana passada. O Departamento do Trabalho dos EUA reportou 239.000 pedidos, face ao valor revisto em alta da semana anterior de 250.000 e comparando com o consenso de 240.000 de uma sondagem do WSJ. Os pedidos continuados subiram 32.000 para 1,716 milhões. Tanto a nota a 10 anos como a nota a dois anos sobem à... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.