DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com dados mais bullish

(DJ Bolsa)-- Os preços dos Treasurys caem com mais um relatório de dados bullish. Os rendimentos pessoais subiram 21,1% em março, mais elevado do que o consenso de 20%, e o consumo provado expandiu 4,2%. O índice de preços PCE subiu 2,3% em termos homólogos, enquanto a versão subjacente cresceu 1,8%. Os dados levaram a yield a 10 anos a inverter as perdas anteriores e a atingir os 1,643%, face aos 1,639% do fecho de quinta-feira.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone