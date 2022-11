DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com dados resilientes do imobiliário

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys continuam voláteis num momento em que os mercados procuram antecipar até que nível e com que rapidez a Reserva Federal dos EUA avançará nas taxas de juro. A yield da nota a dois anos subiu novamente para 4,5%, enquanto a yield da congénere a 10 anos segue em torno de 3,8%. No mercado habitacional dos EUA, as construções iniciadas caíram menos do que o esperado em outubro, alcançando os 1,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.