DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com emprego a dever estabilizar nos EUA

(DJ Bolsa)-- A procura pela segurança dos Treasurys está a descer, impulsionando as yields, enquanto os mercados aguardam pelos payrolls dos EUA de sexta-feira. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,469% e as congéneres da nota a dois anos a 4,019%. Os analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperam uma queda da criação de emprego em março para 238.000 face a 311.000 em fevereiro, com a taxa de desemprego a estabilizar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.