DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com emprego mais elevado nos EUA

(DJ Bolsa)-- Os dados laborais dos EUA intensificam a recente venda de Treasurys, levando as yields a subir enquanto os investidores reduzem as apostas em cortes agressivos das taxas de juro pela Fed. O Departamento do Trabalho disse que o emprego aumentou 216.000 em dezembro, com a taxa de desemprego inalterada nos 3,7%. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam uma adição de 170.000 empregos e uma taxa de desemprego de 3,8%. Os ...