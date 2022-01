DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com expectativas elevadas do emprego

(DJ Bolsa)-- A subida do Ano Novo prossegue e as yields dos Treasurys continuam a subir, com as yields dos Treasurys a 10 anos nos 1,677%, acima dos 1,628% de segunda-feira. Os investidores esperam que sejam reportados dados robustos do emprego de dezembro na sexta-feira e parecem já ter ultrapassado a vaga da Ómicron, uma vez que o número de infeções aumentou mas os níveis de hospitalização continuam abaixo dos picos registados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

