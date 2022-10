DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com inflação em linha com as previsões

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação PCE dos EUA ficaram em linha com as expectativas, mantendo as yields dos Treasurys acima dos níveis de quinta-feira. A nota a dois anos segue nos 4,371% e a nota a 10 anos segue nos 4,015%. A inflação PCE subjacente a 12 meses para setembro foi de 5,1%, acelerando face a 4,9% em agosto. O consenso de uma sondagem do WSJ era de 5,2%. A leitura mensal desacelerou ligeiramente para 0,5%, tal como era esperado,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.