DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com inflação ligeira nos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys são impulsionadas pelos dados desta sexta-feira. O indicador preferido da inflação da Fed, o PCE subjacente homólogo, foi de 3,2% em novembro, mais lento do que os 3,3% esperados pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. A nota a 10 anos segue nos 3,874%, face a 3,851% antes dos dados do PCE. A nota a dois anos segue nos 4,349% face a 4,327%. Os dados desta sexta-feira também incluem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.