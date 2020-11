DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com liderança de Biden na Pensilvânia

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações dos EUA sobem depois de sondagens mais recentes mostrarem que o candidato democrata Joe Biden está em vantagem no estado da Pensilvânia. A yield dos Treasurys benchmark a 10 anos negociava recentemente a 0,813%, face a 0,800% antes. As yields a 30 anos negoceiam perto de 1,597%, face a 1,584%. (sebastian.pellejero@wsj.com; @pellejeroseb)

