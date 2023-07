DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com mercado laboral dos EUA resiliente

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys prolongam os ganhos com novos dados a apontarem para um mercado de trabalho resiliente no seguimento das minutas hawkish da Reserva Federal dos EUA de quarta-feira. O relatório da ADP revelou uma criação de 497.000 empregos do setor privado dos EUA em junho, mais do dobro dos esperados 220.000 e acima dos 278.000 de maio, enquanto os pedidos de subsídio de desemprego superaram as expectativas de 245.000 com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.