DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com mercados a descontarem cenário dovish

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem no início de uma semana de negociação mais curta devido ao feriado do Dia do Trabalhador e depois das quedas da semana passada. Os mercados descontam uma estabilização das taxas de juro por agora e até quatro cortes pela Reserva Federal dos EUA em 2024, uma perspetiva que muitos economistas consideram demasiado otimista. Os dados e os discursos de responsáveis da Fed devem direcionar as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.