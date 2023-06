DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com mercados à espera de pausa da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuoeram algum terreno na ausência de notícias macro e enquanto os mercados reduzem as apostas de cortes de taxas pela Reserva Federal dos EUA este ano. Os dados do índice de preços no consumidor, ou IPC, estão agendados para terça-feira, um dia antes da decisão do Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC. A maioria das apostas aponta para que a Fed mantenha as taxas de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.