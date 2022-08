DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com perspetiva de Fed hawkish

(DJ Bolsa)-- A venda de Treasurys continua, impulsionando as yields antes do índice de serviços ISM dos EUA, em que as previsões apontam para uma queda para 54,0 pontos face aos 55,3 de junho. A yield da nota a 10 anos segue a 2,779% face aos 2,740% de terça-feira, enquanto a congénere a dois anos sobe para 3,086%, contra 3,077%. As recentes intervenções de responsáveis da Fed alimentam a subida, afastando os investidores das ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

