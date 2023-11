DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com receios sobre deficit dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys prolongam os ganhos da semana passada devido aos receios com a economia dos EUA. Na última sexta-feira, a Moody's cortou o outlook do rating dos EUA para negativo face a estável, citando os elevados deficits orçamentais e a polarização política, mas refirmando o rating de Aaa da dívida soberana. Na ferramenta FedWatch da CME, as probabilidades de um aumento das taxas em dezembro pela Reserva ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.