DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com regresso de tom hawkish da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys prolongam os ganhos depois de dados macro robustos e comentários hawkish de responsáveis da Reserva Federal dos EUA terem reposto o outlook "mais elevadas por mais tempo" das taxas. "O presidente da Fed de St. Louis [James] Bullard mostrou, utilizando modificações da Regra Taylor, porque os fundos federais poderão ter de subir até um máximo de 7%, mas disse que por agora 5,00%-5,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.