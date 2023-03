DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem com sinais de inflação global elevada

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasury sobem esta terça-feira, mas Gregory Faranello, da AmeriVet, refere num relatório que a subida está apenas "alinhada com o movimento da Europa", em que as yields sobem depois dos dados elevados da inflação. "Neste intervalo de tempo, nem todos os bancos centrais vão seguir a mesma política em termos de timing e rapidez, mas a causa principal mantém-se consistente: lutar contra ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.