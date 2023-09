DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem; dados laborais apoiam Fed hawkish

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem após dados laborais que dão mais uma razão à Reserva Federal dos EUA para manter a restrição da política monetária. Os pedidos de subsídio de desemprego semanais desceram para 201.000 face a 221.000 revistos em alta na semana anterior. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam 225.000 pedidos. Stephen Stanley, do Santander, nota que esta é a leitura mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.