DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem depois de encomendas de bens duradouros

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys prolongam os ganhos após cinco semanas de subidas, mesmo depois de novos dados terem retirado algum ímpeto, num momento em que os investidores fazem uma reavaliação hawkish da política monetária. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,949%, enquanto as congéneres a dois anos seguem a 4,803%, ambas a ceder face a máximos anteriores. Dados mais fortes da atividade e das contrataç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.