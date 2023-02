DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem em reçaão ao IPP dos EUA

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no produtor, ou IPP, ficou acima das expectativas e o mercado de obrigações não gostou desses números, disse Louis Navellier, presidente da Navellier & Associates. "Toda a curva de juros subiu, abraçando a expectativa de 'taxas mais altas por mais tempo' da Fed", disse Navellier. As yields a dois anos sobem 4,3 pontos base para 4,644% e o segmento a 10 anos acelera 2,1 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.