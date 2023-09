DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem em semana de decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys voltam aos máximos deste ano no início de uma semana em que se espera que a Fed mantenha as taxas inalteradas e sinalize que continua dependente dos dados para as próximas ações. Na ferramenta FedWatch, da CME, as hipóteses de manutenção dos juros chegam agora aos 99%. Manter as taxas estáveis novamente em novembro conta uma probabilidade de 69%. A Fed também vai dar uma atualizaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.