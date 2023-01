DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem enquanto investidores avaliam rumo da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos sobem para 3,454% face a 3,446% na quinta-feira, com as obrigações sob pressão depois da subida recente. Os investidores continuam a avaliar os dados da inflação dos EUA de quinta-feira, que revelaram um abrandamento em dezembro pelo sexto mês consecutivo. O Bank of America refere que os mercados estão a descontar uma probabilidade de mais de 85% de um aumento de 25 pontos base em fevereiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.