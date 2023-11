DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem face a mínimos recentes

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuperam parte das perdas recentes numa sessão mais curta após o feriado de Ação de Graças. A venda das obrigações sugere que "a subida recente pode ter sido algo exagerada", diz o analista da Spartan Peter Cardillo numa nota. A próxima semana traz os dados norte-americanos do PIB do terceiro trimestre e do índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, o indicador ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.