DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem juntamente com ações

(DJ Bolsa)-- Os preços dos Treasurys caem, levando a yield a 10 anos a subir para 4,15% enquanto os investidores esperam pelo relatório dos payrolls de sexta-feira. Os pedidos de subsídio de desemprego semanais subiram para 220.000, ligeiramente abaixo das expectativas, mas reforçando a ideia de que as empresas abrandaram as contratações. O relatório do emprego de novembro dará mais sinais sobre a saúde do mercado laboral ...