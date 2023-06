DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem juntamente com apostas de taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem num momento em que os mercados apostam numa subida das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA no próximo mês e que não haverá cortes até 2024. Na ferramenta FedWatch da CME, as probabilidades de um aumento em julho estão nos 74%, face a 53% há uma semana, enquanto os futuros de fundos da Fed indicam que os investidores esperam que as taxas terminem o ano num nível mais elevado do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.