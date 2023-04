DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem; mercados descontam mais um aumento da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem enquanto os investidores veem a Fed a subir as taxas de juro pelo menos mais uma vez. A nota a 10 anos segue nos 3,557% e a nota a dois anos segue a 4,152%. Os discursos hawkish de responsáveis da Fed na sexta-feira ainda ecoam nos mercados, apesar das expectativas de um cenário económico fraco em frente. As construções iniciadas de março, que são conhecidas na terça-feira, devem cair ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.