DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem; mercados olham para próxima decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem depois do mais recente aumento de taxas da Reserva Federal dos EUA, com os mercados a apostarem que será o último antes de os cortes entrarem em cena no próximo ano, havendo alguma margem para um aumento adicional. O Deutsche Bank refere numa nota que "o mercado está a descontar apenas pouco mais de meio aumento neste ciclo, antes de uma mudança em direção a cortes de taxas no primeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.