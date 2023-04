DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys suportadas por dados da construção dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuperam de perdas anteriores depois de dados mais elevados que o esperado das construções iniciadas dos EUA. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,579% e a congénere a dois anos a 4,182%, ambas ligeiramente acima do nível de antes dos dados. As construções iniciadas de março foram de 1,42M, face aos 1,45M de fevereiro, mas acima do consenso de 1,40M de uma sondagem do WSJ a economistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.