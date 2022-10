DJ MARKET TALK: Yields, spreads da periferia da Zona Euro devem subir

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações dos países da Zona Euro devem manter-se elevadas, bem com os spreads das yields dos países da periferia do bloco, "sendo este o caminho de menor resistência", dizem estrategas de taxas do Barclays numa nota. Os estrategas atribuem esta queda à provável persistência de uma volatilidade elevada e um cenário de oferta desfavorável no médio prazo. A volatilidade nos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.