DJ MARKET TALK: ZEW da Alemanha pode reduzir ganhos do euro

(DJ Bolsa)-- O euro registou máximos de dois meses contra o dólar esta terça-feira, mas o índice de confiança empresarial do ZEW pode levar a moeda única a recuar, dizem analistas do DZ Bank numa nota. Os dados serão divulgados às 0900 TMG. "Dados económicos fracos da Alemanha devem ser menos benéficos para as taxas do euro", dizem os analistas do banco alemão. A combinação de taxas de juro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.