DJ MARKET TALK: ZEW da Alemanha traz mais más notícias

(DJ Bolsa)-- O índice ZEW da Alemanha caiu para -55,3 pontos em agosto, contra 53,8 pontos em julho, para perto de mínimos históricos registados durante a crise financeira, acrescentando às más notícias vindas recentemente do país, diz Carsten Brzeski, responsável global de macroeconomia do ING, numa nota. Foi mais um indicador dececionante da Alemanha numa altura em que os riscos e desafios para a economia alemã parecem ...

