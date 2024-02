DJ MARKET TALK: Zona Euro ainda não derrotou a inflação

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro não pode declarar vitória na longa batalha contra os aumentos mais rápidos dos preços, diz o economista do ING Peter Vanden Houte, numa nota. A inflação homóloga desceu para 2,8% em janeiro face a 2,9% em dezembro, mas isto foi mais brando do que o abrandamento previsto pelos economistas. E a mesma tendência aplica-se à taxa de inflação subjacente, que exclui os preços dos alimentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.