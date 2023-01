DJ MARKET TALK: Zona Euro deve contrair no início de 2023, recuperar depois

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro deve contrair ligeiramente no início de 2023, estabilizar no final da primavera e passar a uma recuperação a partir do verão, que deve ganhar ritmo no final do ano e em 2024, diz o economista-chefe do Berenberg, Holger Schmieding, numa nota. "Apesar dos riscos significativos no curto prazo para os mercados depois de um início forte de 2023, a perspetiva de um retorno sólido ao crescimento apó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.