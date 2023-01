DJ MARKET TALK: Zona Euro deve crescer mais do que o esperado em 2023

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro deve crescer 0,5% em 2023, face a uma expansão anteriormente prevista de 0,2%, devido a um desempenho melhor que o esperado no quarto trimestre de 2022 e à queda dos preços da energia, referem economistas do Morgan Stanley numa nota. Apesar da revisão em alta da previsão, a narrativa acerca da Zona Euro mantém-se quase inalterada e a economia do bloco deve praticamente estagnar entre o quarto trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.