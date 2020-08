DJ MARKET TALK: Zona Euro deve crescer no terceiro trimestre - HSBC

(DJ Bolsa)-- Parece estar em cima da mesa um aumento da economia da Zona Euro no terceiro trimestre, diz Chris Hare, economista sénior do HSBC. Para além da recuperação mecanizada provável no 3T, as economias estão a ser impulsionadas pelas medidas orçamentais, ao nível nacional e através do Fundo de Próxima Geração da União Europeia, diz Hare. Mas alguns indicadores estão a começar a apontar para "efeitos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

