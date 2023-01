DJ MARKET TALK: Zona Euro deve evitar recessão no inverno - Goldman

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico da Zona Euro deve ser fraco durante os meses de inverno, mas o bloco já não deve cair em recessão, dizem economistas do Goldman Sachs numa nota. "Isto reflete um ímpeto mais resiliente do crescimento no final do ano passado, preços muito mais baixos do gás natural e a reabertura antecipada da China", diz o Goldman. O banco de investimento vê a economia da Zona Euro crescer 0,6% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.