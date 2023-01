DJ MARKET TALK: Zona Euro deve evitar recessão no inverno - JPM

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro deve evitar uma recessão no trimestre de inverno graças à queda dos preços do gás natural, dizem economistas do JPMorgan numa nota. "[A queda do preço do gás natural] é importante para uma região importadora de energia como a Zona Euro, invertendo parte do choque e reduz o risco de racionamento de gás", dizem. O banco dos EUA espera que a Zona Euro cresça a uma taxa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.