DJ MARKET TALK: Zona Euro deve preparar-se para impacto do comércio

(DJ Bolsa)-- As importações da Zona Euro vão ultrapassar as exportações do bloco este ano, pesando na balança comercial, refere Melanie Debono, da Pantheon Macroeconomics, numa nota. O superavit comercial da Zona Euro contraiu em dezembro, revelaram números desta quinta-feira, com as exportações a recuarem em cadeia, enquanto as importações lateralizaram. O comércio líquido ainda assim continuou a ser ...