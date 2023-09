DJ MARKET TALK: Zona Euro deve preparar-se para uma recessão

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro deve contrair no segundo semestre do ano, alerta Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics, depois de o crescimento do segundo trimestre ter sido revisto em baixa para 0,1% face a uma estimativa anterior de 0,3%. Isto aponta essencialmente para uma estagnação desde o final do ano passado e, com as sondagens empresariais a caírem, a construção e a indústria em dificuldades ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.